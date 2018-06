Willem II troeft Barcelona af: ‘Dit was gewoon de beste optie’

Willem II verzekerde zich vrijdag van de diensten van Atakan Akkaynak. De negentienjarige middenvelder was de aanvoerder van de Onder-19 van Bayer Leverkusen en tekende in Tilburg een contract voor drie seizoenen. Het Duitse talent had ook voor andere Europese (sub)toppers kunnen kiezen.

Akkaynak bevestigt in een interview met het Brabants Dagblad dat AS Roma, Barcelona en Chelsea belangstelling hadden: “Bij een verhuizing naar Chelsea, Barcelona of AS Roma was ik er in het tweede team terecht gekomen. Dit was gewoon de beste optie.”

Akkaynak had bij die Werkself nog een contract voor één seizoen, maar voorzag dat de concurrentie ‘enorm’ zou worden en beschouwt de Eredivisie bovendien als ‘de beste weg om je verder te kunnen ontwikkelen’. Akkaynak speelde 48 wedstrijden voor de Onder-19 van Bayer Leverkusen en daarin was hij goed voor negen doelpunten.

“We volgden Atakan al een tijdje”, zei technisch directeur Joris Mathijsen op de website van De Tricolores. “Hij is een talentvolle middenvelder, aan wie door meerdere clubs werd getrokken. Wij wilden hem graag hebben en dat het gelukt is hem aan boord te halen, daar zijn we uiteraard zeer tevreden over.”