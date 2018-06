Boateng aangepakt: ‘Gaat het bij jou om het voetbal, of om je zonnebril?’

De vroege uitschakeling op het WK is de nationale ploeg van Duitsland op veel kritiek komen te staan. De selectie wordt door de mangel gehaald en ook Lothar Matthäus doet een duit in het zakje. Hij haalt uit naar Bayern München-verdediger Jérôme Boateng, die volgens de voormalig Duits-international te veel bezig is met randzaken.

“Wanneer je zo speelt als Duitsland, dan heb je niets te zoeken in de volgende ronde”, is Matthäus glashelder tegenover Sport1. “Het heeft allemaal te maken met de instelling.” Volgens de 57-jarige oud-speler ging het mis bij de ‘fysieke gesteldheid’ van sommige spelers. Met name Boateng, Mats Hummers en Thomas Müller vond hij in het bijzonder teleurstellen.

“Als ik Boateng zie dan denk ik: ‘Is voetbal bij jou het belangrijkste, of gaat het om je zonnebril en je oorbellen?’ Je moet jezelf afvragen of de focus wel echt gelegd was op het voetbal. Ik zou bijvoorbeeld een kapper niet laten invliegen. Ik ga ook naar de kapper, maar dan naar iemand hier in Moskou.”

Matthäus vindt niet dat de Duitse bond bondscoach Joachim Löw moet ontslaan. “Hij heeft de afgelopen twaalf, dertien jaar zijn stempel gedrukt op het Duitse voetbal en op Duitsland. Maar naar mijn mening heeft hij nu niet de juiste mix gevonden tussen het team dat de Confederations Cup won en het team dat het WK won in 2014. Dit Duitsland kon fysiek niet bijbenen met de Mexicanen en Zuid-Koreanen, zeker qua snelheid.”