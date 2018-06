‘Ik heb Modric toen verteld dat hij naar Fenerbahçe moest gaan’

Luka Modric is al jaren een van de meest bepalende spelers bij Real Madrid en ook tijdens het WK in Rusland toont hij aan over een hoog niveau te beschikken. Milan Rapaic heeft de 32-jarige Modric in Kroatië zien opgroeien en stelt dat de carrière van de 109-voudig international ook een heel andere wending had kunnen nemen.

De 44-jarige Rapaic speelde als aanvallende middenvelder 49 interlands en voetbalde voor onder meer Hajduk Split, Perugia, Standard Luik en Fenerbahçe. Voor laatstgenoemde club scout Rapaic regelmatig in eigen land, zo vertelt hij in een interview met beIN Sports: “Het is tegenwoordig niet makkelijk om spelers uit Kroatië naar Fenerbahçe te brengen.”

“Op dit moment willen alle grote clubs die spelers al jong inlijven. Maar ik kan zeggen dat we veel geweldige talenten hebben. Dat toont de kwaliteit van de ploeg op het WK ook weer aan. Ik kijk altijd rond voor spelers van Fenerbahçe. Fenerbahçe is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik ken veel jonge spelers die bij Fenerbahçe zouden kunnen spelen.”

“Modric? Hij is een geweldige speler Toen hij jaren geleden bij Dinamo Zagreb speelde, heb ik gezegd dat hij naar Fenerbahçe moest gaan. Maar een jaar later werd Damien Comolli sportief directeur van Tottenham Hotspur en betaalde hij veel geld voor Modric”, aldus Rapaic. Comolli werd onlangs aangesteld bij het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu.