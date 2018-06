Bielsa strikt voormalig smaakmaker van Vitesse voor Leeds United

Lewis Baker heeft een nieuwe club gevonden. Leeds United maakt namelijk bekend dat men de 23-jarige middenvelder voor één seizoen huurt van Chelsea en dat hij de eerste aanwinst is voor het nieuwe voetbaljaar. Het is niet bekend of de club uit de Championship een optie tot koop heeft bedongen op Baker.

De voormalig international van Jong Engeland komt uit de jeugd van Chelsea en heeft daar nog een contract tot de zomer van 2022. Hij werd verhuurd aan achtereenvolgens Sheffield Wednesday, MK Dons, Vitesse en Middlesbrough en in Arnhem maakte Baker de meeste minuten, want daar kwam hij tot 20 doelpunten en 11 assist in 73 wedstrijden.

Baker won met de club uit Arnhem de KNVB-Beker ten koste van AZ (2-0) en groeide met vijf doelpunten uit tot de topscorer van dit toernooi. Namens Middlesbrough kwam Baker dit seizoen tot twee treffers in veertien optredens. Bij Leeds hoopt hij zijn ontwikkeling onder de vleugels van nieuwbakken manager Marcelo Bielsa voort te zetten.