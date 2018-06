‘De leiders van Duitsland waren vooral bezig met zichzelf’

Lothar Matthäus won in 1990 het WK en had er vertrouwen in dat de nationale ploeg van Duitsland ook op het WK in Rusland ver zou kunnen komen. Die Mannschaft eindigde echter als laatste in Groep F en is derhalve al thuis. Matthäus is kritisch op met name drie spelers van Bayern München.

“Het team heeft leiders, maar die leiders waren vooral bezig met zichzelf. Ik denk in het bijzonder aan Jerome Boateng, Mats Hummels, Manuel Neuer en Thomas Müller. Los van Manuel denk ik dat niemand van die jongens tevreden kan zijn over hun inbreng.” De 57-jarige Matthäus doelt niet alleen op het WK, maar ook op het reguliere seizoen.

“Een verlies in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid plus een nederlaag in de finale van de DFB-Pokal tegen Eintracht Frankfurt.” Joachim Löw verlengde in mei zijn contract tot de zomer van 2022, maar na de uitschakeling in Rusland is het de vraag of de bondscoach daadwerkelijk aanblijft bij de DFB.

“Ik ben een fan van Löw. Hij heeft de afgelopen twaalf, dertien jaar zijn stempel gedrukt op het Duitse voetbal en op Duitsland. Maar naar mijn mening heeft hij nu niet de juiste mix gevonden tussen het team dat de Confederations Cup won en het team dat het WK won in 2014. Dit Duitsland kon fysiek niet bijbenen met de Mexicanen en Zuid-Koreanen, zeker qua snelheid”, besluit Matthäus.