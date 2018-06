Ajacied wacht af: ‘Na deze twee weken hoor ik waar ik naartoe ga’

Ryan Gravenberch vierde twee weken geleden zijn zestiende verjaardag en is door hoofdtrainer Erik ten Hag meegenomen op het trainingskamp van Ajax naar Duitsland. De talentvolle middenvelder hoopt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een zo goed mogelijke indruk te maken. In welk team het toptalent komend seizoen zijn kunsten mag gaan vertonen, hoort hij binnenkort.

Gravenberch stond in de belangstelling van een aantal grote clubs uit het buitenland, maar besloot onlangs zijn handtekening te zetten onder een contract bij Ajax. Niet lang daarna kreeg hij te horen dat hij mee mocht op trainingskamp met het eerste elftal. “Ik kreeg een belletje van Aron Winter. Hij zei dat ik de komende twee weken met hen mee moest gaan”, vertelt Gravenbercht in gesprek met Ajax TV. “Ik was wel blij eerlijk gezegd. Ik speel natuurlijk in de A1 en dan hoor je van de trainer van het eerste dat je mee mag.”

Het talent, vorig seizoen nog uitkomend voor Ajax Onder-17, is de jongste van de groep. “Bijvoorbeeld Klaas-Jan (Huntelaar, red.) is meer dan vijftien jaar ouder dan ik. Hij is bijna 35, ik ben zestien”, lacht Gravenberch. Hij hoopt veel te leren van de ex-speler van onder meer Real Madrid. “Als ik wat vraag, reageert hij gewoon normaal. Hij reageert niet als een vedette, het is gewoon een toffe gast.”

Voor Gravenberch is het nog een grote vraag bij welk team hij komend seizoen aansluit. “Dat weet ik eigenlijk niet. Na deze twee weken hoor ik waar ik naartoe ga. Ik laat het op mij afkomen, ik zie wel wat er gebeurt. Misschien gaat het snel, misschien moet ik naar de A1 of naar Jong. We zien het wel.”