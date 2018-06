Mbappé staat al zijn WK-premies af aan liefdadigheidsinstelling

Kylian Mbappé verdient bij Paris Saint-Germain al een vorstelijk salaris en als international van de nationale ploeg van Frankrijk komen daar nog de nodige verdiensten bij op. De negentienjarige aanvaller komt tijdens het WK in Rusland immers in aanmerking voor de nodige premies.

Mbappé verdient op het WK ongeveer twintigduizend euro per wedstrijd en als Frankrijk het WK wint, dan ontvangt iedere international circa drie ton. Het talent, dat achttien caps achter zijn naam heeft staan, heeft volgens l'Équipe echter al in april besloten om af te zien van die bonussen.

Mbappé is van mening dat een speler geen geld hoeft te krijgen voor het vertegenwoordigen van zijn land. Kiki, zoals hij door zijn ploeggenoten wordt genoemd, heeft uitonderhandeld dat de Franse voetbalbond FFF de premies overmaakt op de rekening van Premiers de Cordée.

Het in 1999 opgerichte Premiers de Cordée is een liefdadigheidsinstelling die gratis sportactiviteiten (voetbal, rugby, boksen, dansen, judo en tennis) aanbiedt aan zieke kinderen. Jaarlijks doen vijfduizend patiënten aan het programma mee en er zijn drieduizend scholen in Frankrijk bij aangesloten.