'In mijn periode bij PSV heb ik helemaal niets gewonnen’

Stef Nijland heeft deze transferzomer de overstap naar De Graafschap gemaakt en in Doetinchem mikt de aanvaller op een basisplaats. Bij FC Groningen, PSV, Willem II, NEC en PEC Zwolle kwam hij in totaal tot 181 wedstrijden, waarvan 102 invalbeurten, waarmee hij recordhouder in de Eredivisie is. Het afgelopen seizoen kwam hij mede door blessureleed weinig aan spelen toe. “Ik moet mijn oude ritme terugvinden. Wennen aan het spelen van hele wedstrijden.”

Nijland kreeg de laatste jaren vaak te maken met blessures. “Ik moest telkens forceren als ik na een blessure wilde aanhaken, dan kreeg ik weer last en was ik terug bij af. Het is zaak topfit te worden en mijn oude niveau te halen”, zegt Nijland in gesprek met de Gelderlander. De inmiddels 29-jarige Nijland moet komend seizoen van trainer Henk de Jong zijn ervaring overbrengen op de rest van de selectie van de promovendus.

“Een rol waar ik me zeker in kan vinden. Ik heb genoeg meegemaakt en weet hoe het is om in de Eredivisie te scoren”, aldus de aanvallende middenvelder, die als speler van PEC Zwolle de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal won. “Absolute hoogtepunten in mijn carrière. Ik werd dat seizoen ook clubtopscorer. Het is wel bijzonder dat ik die prijzen juist met Zwolle heb gewonnen. In mijn periode bij PSV heb ik helemaal niets gewonnen.”

De Graafschap lijkt zich met clubs als FC Emmen en Fortuna Sittard op te gaan maken voor een jaar vol degradatievoetbal. “Degradatievoetbal is een ander spelletje, dat heb ik eerder bij Willem II meegemaakt. Het moet een uitdaging zijn om zoveel mogelijk punten te halen en de buitenwereld te verrassen”, aldus Nijland. “Het is nog moeilijk te zeggen waar we staan ten opzichte van de concurrenten. Laten we vooral realistisch blijven, De Graafschap is als nummer vier van de eerste divisie gepromoveerd. Als het ons lukt erin te blijven, hebben we een geweldig seizoen.”