Brands bereidt bod van van 27 miljoen euro voor

(AS)

Manchester United geeft de komst van Toni Kroos naar Real Madrid niet op. De Engelse topclub gaat een tweede bod uitbrengen op de Duits international, die tot medio 2022 onder contract staat in Madrid. (AS)

De Schotse linksback tekende vorig jaar nog een zesjarig contract in Glasgow tot medio 2023.

Chelsea heeft een bod van 56,5 miljoen euro van Barcelona op Willian geweigerd Manchester United heeft ook interesse en the Blues houden rekening met een ‘bidding war’. (Daily Express)