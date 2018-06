Arsenal maakt geen haast: ‘We zijn momenteel niet in onderhandeling’

De toekomst van Caglar Söyüncü is nog altijd ongewis. De 22-jarige centrale verdediger van SC Freiburg staat in de belangstelling van onder meer Arsenal, maar het is de vraag of de club uit Londen deze zomer een formeel bod gaat uitbrengen.

“Arsenal heeft geen officiële gesprekken met ons gevoerd. Sven Mislintat (hoofdscout, red.) is gecharmeerd van hem, maar we zijn momenteel niet in onderhandeling met de club”, reageert zaakwaarnemer Mustafa Dogru in de Engelse media. Hij voegt eraan toe dat Caglar de leiding van SC Freiburg wel heeft kenbaar gemaakt dat hij wil vertrekken.

“Freiburg heeft er vrede mee om in te stemmen met een transfer, maar wel voor de juiste prijs. Spelen in de Premier League, dat is wel waar de meeste voetballers voor gaan.” Freiburg hanteert een vraagprijs van naar verluidt dertig miljoen euro voor Caglar, die sinds de zomer van 2016 in de Bundesliga speelt. Hij kwam toen over van Altinordu.

De zestienvoudig international van Turkije speelde twee seizoenen voor Altinordu, alvorens hij voor tweeënhalf miljoen euro dus naar Freiburg vertrok. Bij die club kwam de stopper tot dusverre tot één doelpunt en één assist in 54 wedstrijden; in dienst van Altinordu stokte de teller bij veertig duels. Daarin scoorde het talent twee keer.

Söyüncü zei een week geleden nog tegen Günes dat hij hoopt dat hij naar Arsenal kan gaan: “Ik wil heel graag in de Premier League spelen, maar het ligt aan mijn club. Ik heb nog een contract voor drie jaar.” Het talent wordt ook in verband gebracht met clubs als Bayern München, Atlético Madrid en Liverpool.