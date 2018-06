‘Ik heb Colombia gezien, Engeland hoeft nergens bang voor te zijn’

Engeland heeft niets te vrezen van Colombia, stelt oud-international Paul Merson. The Three Lions nemen het in de achtste finales op tegen de Zuid-Amerikanen en Merson is ervan overtuigd dat de ploeg van bondscoach Gareth Southgate zich gaat kwalificeren voor de kwartfinales. “Ik heb Colombia zien spelen en Engeland hoeft nergens bang voor te zijn”, aldus Merson.

Colombia eindigde als winnaar in Groep H, terwijl Engeland na de 1-0 nederlaag tegen de Rode Duivels tweede werd in de poule. Hij prijst Southgate voor de manier waarop het duel met de Belgen werd benaderd. “Hij moest sommige spelers wel rust geven vanwege het lange Premier League-seizoen. Het heeft allemaal perfect uitgepakt”, zegt Merson tegen Sky Sports. Doordat Engeland als tweede eindigde, ontloopt het een aantal toplanden op weg naar de WK-finale.

Merson hoopte al dat Engeland niet zou winnen van België en als tweede zou eindigen. “Als we de halve finale nu niet halen, zou ik echt geschokt zijn. Voor het WK zeiden we dat we tevreden zouden zijn als we de kwartfinales zouden overleven, maar als we de halve finales nu niet halen dan is het geen goed toernooi geweest. Ik heb altijd al gezegd dat we een kans zouden hebben, maar op dit moment zie ik ons niet winnen van Brazilië”, aldus Merson, doelend op de mogelijke tegenstander van België in de kwartfinale.

Merson verwacht dat het duel met de Colombianen geen problemen gaat opleveren. “Als we de halve finale niet halen, dan mag je dat teleurstellend noemen. We krijgen nu Colombia, die geen beste indruk hebben gemaakt en James Rodriguez zagen uitvallen tegen Senegal. Daarna krijgen we Zweden of Zwitserland. Met alle respect, maar als je die landen niet kan verslaan, dan ga je het WK ook niet winnen.”