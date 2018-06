‘Sergio Busquets is op mijn positie de beste in de wereld’

Casemiro speelt bij Real Madrid op de ‘nummer zes’-positie en de middenvelder zegt veel te kunnen leren van Sergio Busquets. Laatstgenoemde werd zelf opgeleid door Barcelona, speelde al meer dan 480 wedstrijden voor de club uit Catalonië en staat met Spanje in de achtste finales van het WK in Rusland.

Busquets neemt het zondag op tegen Rusland, terwijl het Brazilië van de 26-jarige Casemiro een dag later de degens kruist met Mexico. “Er zijn niet veel spelers die ik voor mijn positie kan kiezen, maar als ik er eentje móet kiezen, dan zou dat Busquets zijn”, antwoordt Casemiro op een persconferentie op de vraag wie hij als voorbeeld beschouwt.

“Busquets is de beste in de wereld en ik heb veel bewondering voor hem, hij heeft veel kwaliteit. Maar N’Golo Kanté en Paul Pogba zijn ook erg sterk”, besluit de 24-voudig international. Voor Brazilië telt in Rusland alleen de eindzege, maar Casemiro weet niet of zijn land als dé favoriet voor het goud kan worden gezien.

“Die favorietenrol komt van jullie”, zegt hij tegen het journaille. “Een shirt wint geen wedstrijden voor je. Kijk naar Duitsland. Met alle spelers die zij hebben, en de zogenaamde favorietenrol, werden ze toch nog in de eerste ronde uitgeschakeld. Wij zijn gewend aan de druk, maar zullen rustig en nederig blijven. We moeten eerst Mexico verslaan.”