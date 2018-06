Griezmann verklapt toekomstplannen: ‘Daar zou ik gelijk voor tekenen’

Antoine Griezmann wil zijn loopbaan afsluiten in de Verenigde Staten. De Frans international heeft duidelijke doelen voor ogen, voordat hij de overstap maakt naar de Major League Soccer. Voorlopig blijft hij nog in Europa voetballen, want pas over vijf jaar wil hij de oversteek maken.

Griezmann wimpelde onlangs de interesse van Barcelona af en zette zijn handtekening onder een nieuw contract bij Atlético Madrid. Met zijn huidige werkgever wil hij de Champions League winnen en met de nationale ploeg van Frankrijk mikt hij op de eindzege op het WK. “Wereldkampioen worden, de Champions League winnen en dan kan ik weg en gaan spelen in de Verenigde Staten”, aldus de 27-jarige aanvaller tegenover Le Figaro. “Dat is mijn ideale route. Niet slecht, toch?”

“Als het zo zou kunnen, dan teken ik daar nu gelijk voor”, aldus Griezmann. “Ik weet niet precies op welke leeftijd ik naar de MLS wil, want dat hangt af van de prijzen die ik op voorhand wil winnen. Maar als ik een jaar of 32 á 33 ben, dan wil ik daar wel zijn. Ik moet dan nog wel mee kunnen op het veld”, besluit de sterspeler van Atlético Madrid.

Eerder deze maand maakte Griezmann bekend dat hij zijn contract in Madrid verlengt. Tijdens een documentaire liet de aanvaller zien hoe hij tot zijn besluit was gekomen. “Liefde en mijn hart hebben mij doen blijven”, reageerde hij tegenover Téléfoot. “Ik heb veel liefde en steun ontvangen. Ik heb willen laten zien hoe spelers tot beslissingen komen. Sommigen hebben ervan genoten, anderen niet.”