Gullit: ‘De FIFA moet na de poulefase loten voor de achtste finales’

Ruud Gullit pleit voor een andere opzet van het WK. De voormalig Oranje-international vindt dat de FIFA na de groepsfase moet loten voor de achtste finales. Nu is het vaak al bekend wie de tegenstanders in de volgende ronde zijn en dat levert soms vreemde wedstrijden op, zoals het duel tussen België en Engeland, waarbij een nederlaag de meest gunstige route zou opleveren op weg naar de finale van het toernooi in Moskou.

De Rode Duivels wonnen met 1-0 van Engeland en nemen het in de achtste finales als groepswinnaar op tegen Japan. Wanneer dat duel gewonnen wordt, is de kans groot dat de ploeg van bondscoach Roberto Martinez topfavoriet Brazilië treft. The Three Lions komen te spelen tegen de winnaar van het duel tussen Zwitserland en Zweden, wanneer er in de achtste finales gewonnen wordt van Colombia. “Wel begrijpelijk, maar toch storend was het calculeren van veel landen de laatste duels”, schrijft Gullit in zijn column voor De Telegraaf.

“Door het fairplay-klassement zag je ploegen inhouden om geen gele kaarten te krijgen. Engeland geloofde het wel na die Belgische treffer omdat ze dan in de zwakke waaier van het toernooi zouden komen terwijl Denemarken en Frankrijk er helemaal een potje van maakten met hun salonremise. Zoiets doet afbreuk aan het toernooi. Ruim 78.000 toeschouwers betalen veel geld voor een kaartje. En dan reizen ze ook nog half Europa door om in Moskou te komen en krijgen vervolgens zo’n aanfluiting voorgeschoteld. Voor de gemiddelde Rus is een toegangskaart om het WK mee te beleven een rib uit zijn lijf.”

Het is volgens Gullit moeilijk om een goede oplossing te vinden. “Speel je geen knock-out-, maar een poulesysteem is zo’n vertoning als bij Denemarken - Frankrijk nauwelijks te voorkomen. Toch valt dat berekenende voetbal om een tegenstander te ontlopen of in een bepaalde toernooiwaaier te komen simpel te vermijden. De FIFA moet na de poulefase loten voor de achtste finales. Als beloning kan je de groepswinnaars na het laatste duel koppelen aan een nummer twee. Kom je organisatorisch in de knel dan plan je één of twee rustdagen extra in.”