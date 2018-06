PSV-talenten verrast door Van Bommel: ‘Echt top dat het dan uitkomt’

Donyell Malen en Cody Gakpo mogen zich sinds deze week definitief spelers van de A-selectie van PSV noemen. De twee talenten zijn door trainer Mark van Bommel overgeheveld naar het eerste elftal en zijn daar erg blij mee. Malen, ex-speler van Ajax en Arsenal, had niet verwacht dat hij deze kans nu al zou krijgen. Hij rekende erop dat hij zich bij Jong PSV zou moeten melden en vindt het dan ook geen probleem als hij het komende seizoen nog wedstrijden moet spelen met de beloften.

Van Bommel verscheen donderdag voor het eerst op het trainingsveld als hoofdtrainer van PSV. Hij had goed nieuws in petto voor Malen en Gakpo. “Dat we nu definitief naar de A-selectie zijn gegaan, is niet iets waar ik zomaar op rekende”, vertelt Malen tegenover het Eindhovens Dagblad. “Er is een nieuwe trainer gekomen en het was toch even afwachten hoe hij erover zou denken. Ik hoopte het natuurlijk wel. Echt top dat het dan uitkomt.”

Met nog een seizoen bij de beloften van PSV had Malen geen problemen gehad. Hij zou het dan ook niet erg vinden om het komende seizoen af en toe wedstrijden bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie af te werken. “Maar ook daar ben ik nu niet mee bezig. Als je eenmaal bij de A-selectie hoort, moet je je volledig richten op je kansen in het eerste team en niet meer terugdenken. Ik ga ervoor en doe mijn best om zoveel mogelijk te spelen”, zo klinkt het.

Gakpo debuteerde al in de hoofdmacht en is eveneens blij met het besluit van de technische staf. “Vorig seizoen heb ik hier al een half jaar meegedraaid bij de trainingen en ook mijn debuut gemaakt. Geweldig dat het nu zover is, al begint het voor ons nu pas en moeten we ons elke dag laten zien”, aldus de buitenspeler.