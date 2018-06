'Ik denk dat Van der Vaart bij ons in het positiespel ook de beste zal zijn’

De spelersgroep van PEC Zwolle is verheugd met het nieuws dat Rafael van der Vaart de komende periode mee gaat trainen. Trainer John van ’t Schip lichtte zijn spelersgroep vrijdagavond in tijdens de wedstrijdbespreking in aanloop naar de eerste oefenwedstrijd van de huidige voorbereiding tegen Berkum (1-3 winst). “Iedereen vond het prachtig”, laat Rick Dekker weten.

Van der Vaart gaat zijn conditie op peil houden en Van ’t Schip liet na de oefenzege weten dat hij niet uitsluit dat de ex-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Hamburger SV en Tottenham Hotpsur een contract zal tekenen. “Ik ben altijd fan geweest van the Spurs en hou ook van het type, technische voetballers zoals Van der Vaart. Ik denk dat iedereen het zal toejuichen dat Van der Vaart met ons mee gaat trainen”, aldus Dekker tegen de Stentor.

De 109-voudig Oranje-international stond het afgelopen seizoen onder contract bij het Deense Midtjylland. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe en hoefde dan ook niet op een nieuwe verbintenis te rekenen. Van ’t Schip bood hem als vriendendienst aan om mee te trainen in Zwolle. “Of ik nog iets van hem kan leren? Nou, ik denk dat hij bij ons in het positiespel ook de beste zal zijn”, aldus Dekker. “Ik vind dit wel echt mooi en ben ook wel heel benieuwd hoe het zal gaan.”