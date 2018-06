‘Ik zou Eriksen kiezen, want in mijn ogen is hij beter dan Modric’

In de achtste finales op het WK neemt Denemarken het zondag op tegen Kroatië. Jon Dahl Tomasson, assistent-bondscoach bij de Deense ploeg, gaat in aanloop naar de wedstrijd in op de vergelijking tussen Christian Eriksen en Luka Modric, de twee sterspelers van beide teams. Volgens Tomasson, oud-speler van onder meer Feyenoord, beschikt Eriksen over meer kwaliteit.

Denemarken won in de groepsfase met 0-1 van Peru en speelde vervolgens gelijk tegen Australië (1-1) en Frankrijk (0-0). De Kroatische ploeg won alle groepswedstrijden, met Modric als één van de absolute uitblinkers. Toch heeft Tomasson liever Eriksen in zijn ploeg dan de middenvelder van Real Madrid. “Ik zou Christian kiezen, want in mijn ogen is hij de betere speler. Hij is beslissender als je kijkt naar doelpunten en assists. Hij is een teamspeler die enorm veel energie gebruikt en veel rent”, aldus Tomasson in gesprek met Ekstra Bladet.

Tegenover BT liet Eriksen al weten dat hij zichzelf niet minder voelt dan zijn voorganger bij Tottenham Hotspur. “Ik beschouw mezelf niet als minder dan Modric. Hij heeft een ongelooflijk aantal prijzen gewonnen. Het elftal dat Real Madrid heeft, heeft hem daarbij natuurlijk geholpen, maar hij heeft zelf ook op een enorm hoog niveau gepresteerd”, aldus de Deen.