‘Twente en gemeente komen er niet uit; faillissement nog niet van tafel’

FC Twente verkeert in grote nood en lijkt vooralsnog niet van de ondergang gered te worden door de gemeente. Vrijdag zaten beide partijen om de tafel om te praten over de financiële redding van de club, maar de gemeente en FC Twente zijn in een impasse geraakt, zo meldt TC Tubantia. Vanuit de Enschedese gemeentepolitiek is er geen enkel draagvlak om aan alle eisen van de club te voldoen.

Na de degradatie vanuit de Eredivisie moet Twente noodgedwongen stevig bezuinigen. De begroting van 30 miljoen euro is teruggebracht naar 18 miljoen. Daarnaast staat er nog een rekening van 4,4 miljoen euro van de Belastingdienst open, terwijl onlangs bekend werd dat de club uit de Eerste Divisie spelersmakelaar Mathias Bunge 6,3 miljoen euro verschuldigd is vooreen nabetaling voor de transfer van Jesús Corona naar FC Porto. FC Twente is niet in staat om deze rekeningen te voldoen.

Daarom wil FC Twente nu voor 14 miljoen euro aandelen van de club verkopen. Er is inmiddels voor 8 miljoen euro verkocht, maar de sponsors die deze aandelen kopen stellen als eis dat de gemeente ook nog een ‘royaal gebaar’ maakt. ‘De club wil opschorting van rente en aflossing voor 3 jaren en een extra garantstelling van 8 miljoen (inclusief premie)’, schrijft het regionale dagblad.

Volgens wethouder Eerenberg is dat een onmogelijke eis. “We dragen FC Twente een warm hart toe, maar het maximale pakket als voorwaarde stellen, is absoluut te veel. Het opschorten van betalingen aan de gemeente (2,1 miljoen red.) betekent dat er geen geld van ondernemers naar de gemeente wegvloeit.” De club wijst naar een vastgelegde afspraak uit 2016, waarin de gemeente verklaart mee te helpen aan het zoeken van een oplossing wanneer de club door dossiers uit het verleden in liquiditeitsnood komt. Volgens Twente is daar nu sprake van.

Beoogd wethouder Arjan Kampman (PvdA) laat weten dat de gemeente zelf al met grote financiële problemen kampt. “Als je ons als gemeente op de kop houdt, rolt er nog geen euro uit. We hebben enorme financiële problemen en hebben al heel veel gedaan voor de club. Het wrange is, dat de partijen die de bezig zijn de troep op te ruimen – sponsors die er geld in willen stoppen en wij als gemeente – nu tegenover elkaar staan, terwijl de echte schuldigen van deze ellende allemaal al lang uit beeld zijn.”

De krant meldt dat door het afbreken van de onderhandelingen een faillissement nog altijd denkbaar is. Wanneer één van beide partijen niet in beweging komt, moet er worden gezocht naar een andere oplossing. ‘FC Twente en Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels die de sponsors vertegenwoordigt, gaan nu bekijken of er nog andere scenario’s mogelijk zijn. Dat ‘huiswerk’ moet begin volgde week al klaar zijn’, besluit het dagblad.