Van 't Schip sluit contract Van der Vaart niet uit: 'Niks is onmogelijk'

John van 't Schip sluit niet uit dat Rafael van der Vaart een contract krijgt aangeboden bij PEC Zwolle. De aanvallende middenvelder traint de komende tijd mee met de club uit de Eredivisie, zo werd vrijdagavond bekend. De 109-voudig Oranje-international gaat zijn conditie op peil houden in Zwolle en mogelijk zit er meer in het verschiet, al wil Van 't Schip niet op de zaken vooruitlopen.

Van der Vaart kwam de trainer van PEC Zwolle onlangs tegen bij de NOS, waar beiden dit WK dienst doen als analist. “Rafael gaf aan dat hij nog een jaar wil voetballen en fit wil worden. Toen heb ik aangeboden dat het bij ons kan”, laat Van 't Schip weten aan het Algemeen Dagblad. “Van het een kwam het ander. Ik ken Rafael nog van vroeger, ik was bij Ajax zijn trainer vanaf zijn veertiende.”

Vorig seizoen stond Van der Vaart nog onder contract bij FC Midtjylland, maar daar kwam hij amper aan spelen toe. Zijn contract liep af en dus geniet hij een transfervrije status. “Het is mooi om een speler als Van der Vaart bij de groep te hebben”, aldus Van 't Schip na een 1-3 oefenzege op Berkum.

Beide partijen hebben afgesproken dat het vooralsnog bij het meetrainen blijft. “Over een contract hebben we het nog niet gehad, nee. Maar niks is onmogelijk. Het is ook aan Rafael zelf. Zijn persoonlijke situatie speelt ook mee. Hij woont in Denemarken, waar zijn vriendin Estavana Polman op hoog niveau handbalt. In de tussentijd traint hij gewoon met ons mee en kijken we wel hoe hij het doet.”