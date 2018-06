Emnes: ‘Ik zei dat ze me probeerden te vermoorden en weigerde’

Marvin Emnes is al maandenlang clubloos, maar heeft naar eigen zeggen meer dan genoeg aanbiedingen vanuit het binnen- en buitenland. Hij schermt met aanbiedingen vanuit landen als China en de Verenigde Staten. Op een Turkse club lijkt hij niet te zitten wachten, want zijn laatste avontuur bij Akhisarspor liep uit op een complete deceptie, met contractontbinding als gevolg.

De inmiddels dertigjarige aanvaller brak door bij Sparta Rotterdam en maakte in 2008 voor circa vier miljoen euro de overstap naar het Engelse Middlesbrough. Hij droeg daarna de shirts van Swansea City, Blackburn Rovers en het Turkse Akhisarspor, waar zijn contract in april werd ontbonden. "Mijn salaris heb ik vanaf december niet meer gekregen. Dus ik vroeg mijn zaakwaarnemer naar de FIFA te stappen. Als je drie maanden je salaris niet hebt gehad, kan je je contract laten ontbinden. Zo gezegd, zo gedaan."

De ervaren aanvaller raakte bovendien geblesseerd bij Akhisarspor en kreeg mot met de medische staf. "Zonder fattoes, ik moest van hen tien soorten pillen tegelijk nemen. Ik zei dat ze me probeerden te vermoorden en weigerde. Ik ga geen pillen slikken die ik niet ken”, aldus Emnes tegenover VICE Sports.

Volgens de geboren Rotterdammer geniet hij veel interesse. “De topclubs hebben allemaal naar me geïnformeerd, net als een paar subtoppers. Maar zolang ik kan, wil ik in het buitenland spelen”, klinkt het. “Ik heb nu aanbiedingen uit China, Amerika, Italië en Engeland liggen. Nu is het aan mij waar ik naartoe wil.”