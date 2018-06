Ex-publiekslieveling van PSV zit zonder club

Antoine Griezmann wil zijn loopbaan afsluiten in de Verenigde Staten. De aanvaller van Atlético Madrid zegt dat dit zijn ‘ideale route’ zou zijn. (Diverse Spaanse media)

AS Monaco gaat zich versterken met Antonio Barreca. De linksback kost tien tot twaalf miljoen euro en Soualiho Meite bewandelt níet de omgekeerde route. (Calciomercato)

De Braziliaan is in het bezit van een aflopend contract bij Watford en dat zal niet verlengd gaan worden.

Het WK levert Vahid Amiri mogelijk een mooie transfer op. De middenvelder van Iran en Persepolis staat in de belangstelling van het Everton van Marcel Brands. (Persian Football)