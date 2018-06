‘Barcelona sluit akkoord en maakt negen miljoen euro winst’

Marlon Santos da Silva Barbosa, kortweg Marlon, staat voor een transfer naar de Premier League. De Catalaanse krant SPORT meldt dat Barcelona en West Ham United een akkoord hebben bereikt over de 22-jarige centrale verdediger.

Barcelona ontvangt vijftien miljoen euro en enkel details scheiden de Braziliaan nog van een overstap naar het team van Manuel Pellegrini. Marlon kwam in de zomer van 2016 op huurbasis over van Fluminense, als versterking voor Barcelona B. Hij kwam ook in de plannen van Luis Enrique voor en speelde drie duels in de hoofdmacht: in de Champions League tegen Celtic en in LaLiga tegen Eibar en Las Palmas.

Barcelona lichtte een optie tot koop van zes miljoen euro, Marlon ondertekende een contract tot medio 2020 en de club besloot hem ervaring te laten opdoen bij OGC Nice. De voormalig jeugdinternational speelde 27 wedstrijden in het eerste elftal van de club uit de Ligue 1 en speelde zich daarmee in de kijker van onder meer West Ham United.

Nice wilde Marlon behouden, maar dat was onbegonnen werk, zo vertelde voorzitter Jean-Pierre Rivière eind mei al in een interview met de Franse media: “Barcelona heeft een bod van twintig miljoen euro ontvangen. Hij moet hier weg.” Als de transfer doorgaat, maakt Barcelona dus negen miljoen euro winst op de mandekker.