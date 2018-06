Sampaoli: ‘Ik ga niet onthullen wat ik toen tegen Messi heb gezegd’

Tijdens de wedstrijd tussen Argentinië en Nigeria kwam Sergio Agüero als invaller binnen de lijnen. Jorge Sampaoli zou vlak voor die mutatie advies hebben gevraagd aan Lionel Messi en de beelden van dat gesprek gingen viraal. “Moet ik Agüero brengen?”, zou de bondscoach hebben gevraagd. “Wat wil je? Ja, doe maar”, zou de aanvoerder hebben geantwoord. Daarop wendde Sampaoli zich weer tot zijn wissels.

Agüero kwam na tachtig minuten in het veld voor linksback Nicolás Tagliafico en vier minuten later volleerde Marcos Rojo de 1-2 tegen de touwen in Sint-Petersburg. De 58-jarige Sampaoli wilde vrijdag op de persconferentie niet bevestigen dat hij Messi om ‘toestemming’ had gevraagd om Agüero in te laten vallen: “Ik kan mij de situatie herinneren, maar alles wat ik tegen mijn spelers zeg, is vertrouwelijk. Ik ga niet onthullen wat er is gezegd.”

“We hadden verschillende opties voor in de aanval en ik was met Messi gewoon een van de strategieën aan het bespreken”, zo wordt de Argentijn geciteerd door persbureau Reuters. Hij voegt eraan toe dat Messi ‘de beste speler in de wereld’ en ‘een genie’ is. Verder heeft Sampaoli vertrouwen in een goed resultaat in de Kazan Arena tegen Frankrijk.

“Ik droom van een Argentinië dat met passie voetbalt, maar ook dominant is in balbezit. Als we de bal niet kunnen controleren, dan kan het een fysieke wedstrijd worden, maar dat ligt ons niet. We moeten de wedstrijd controleren. Dat is ons startpunt. Vervolgens moeten we het duel blijven domineren”, aldus Sampaoli, die zegt ‘gelukkig’ te zijn bij de Argentijnse ploeg en ‘zal vechten’ zolang hij er zit.