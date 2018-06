‘Ik wist meteen dat ik dat niet ging doen, ik wilde naar Ajax’

Jurgen Ekkelenkamp heeft het naar zijn zin bij Ajax. De middenvelder wil nog niet naar het buitenland verkassen en wil in de toekomst juist uitgroeien tot vaste basisspeler bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. “Het is mijn droom om hier jarenlang in het eerste te spelen. Ik heb niet voor niets zo lang gestreden voor een plaatsje in de opleiding.”

“Ooit hoop ik bij Liverpool te spelen, maar dat zal zeker niet op korte termijn zijn. Ik denk alleen aan Ajax”, vervolgt de jongeling in gesprek met ELF Voetbal. Ekkelenkamp werd in het verleden drie keer afgewezen door Ajax, maar uiteindelijk wist hij er toch in te slagen om in de jeugdopleiding terecht te komen. “Ik wilde per se naar Ajax en had daar alles voor over.”

“Ajax is al mijn lievelingsclub sinds ik me kan heugen en dus was het al snel mijn grote droom er te spelen. Ik had andere opties, zo kon ik nadat ik bij Ajax was afgewezen naar FC Utrecht. Maar ik wist meteen dat ik dat niet ging doen. Ik wilde naar Ajax en zou daarvoor alles geven”, aldus de middenvelder, die afgelopen seizoen al mocht meedoen tegen VVV-Venlo, AZ en Excelsior.

“Het is bijzonder dat ik die kansen al heb gekregen. Dat voelt goed. Ik hoop dat ik ook volgend seizoen speeltijd blijf krijgen met invalbeurten en een vaste basisspeler word bij Jong Ajax. Natuurlijk droom ik van een basisplaats in het eerste, maar zover is het nog lang niet”, besluit de achttienjarige Ekkelenkamp, die tot de zomer van 2020 vastligt in Amsterdam.