‘Kijk naar Messi’s statistieken: 65 goals in 127 duels. Dat zegt alles’

De nationale ploeg van Frankrijk bereikte twee jaar geleden de finale van het EK, maar verloor die en hoopt nu wel met het goud in de handen te eindigen. Daarvoor zullen les Bleus wel moeten afrekenen met Argentinië, want zaterdag staat de wedstrijd in de achtste finale op het programma tegen Lionel Messi en co.

Didier Deschamps weet dat het waarschijnlijk niet makkelijk wordt om de aanvoerder van het team van Jorge Sampaoli negentig minuten lang te neutraliseren, zo vertelt de bondscoach op de persconferentie: “Messi is Messi. Kijk naar zijn statistieken: 65 doelpunten in 127 wedstrijden. Dat zegt alles”, zo wordt Deschamps door Franse media geciteerd.

“We willen hem graag dekken en neutraliseren, maar hij kan uit iets kleins al het verschil maken. Als je tegen Argentinië en Messi speelt, dan zijn er verschillende manieren om de invloed van Messi te verkleinen. Maar hun is team blijft erg ervaren. En naast Messi is ook Javier Mascherano gewend aan de druk.”

“Wij hebben veel onervaren spelers. Dat is geen excuus, maar wel de realiteit. We gaan ons uiterste beste doen om er het beste van te maken”, besluit Deschamps. Messi miste in de eerste wedstrijd een strafschop tegen IJsland, maar maakte in de wedstrijd tegen Nigeria een prachtig doelpunt na een pass van Éver Banega.