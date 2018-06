Soap rond Schenk en Twente ten einde: Sparta krijgt financiële compensatie

Xandro Schenk gaat niet verkassen naar Sparta Rotterdam. De club uit de Keuken Kampioen Divisie berichtte eerder over een akkoord, maar de 25-jarige verdediger verkiest toch een andere club, waarschijnlijk competitiegenoot FC Twente. Schenk was transfervrij na zijn periode bij Go Ahead Eagles, maar gaat zijn loopbaan dus niet vervolgen op Het Kasteel.

Henk van Stee, technisch manager van de Rotterdammers, legt vrijdag op de clubsite uit wat de de gang van zaken is: “We hadden Xandro graag toegevoegd aan onze selectie. We zijn teleurgesteld dat hij uiteindelijk voor een andere club kiest. Feit blijft echter dat we alleen spelers willen hebben die graag voor Sparta willen voetballen.”

“Daarom heeft Sparta na intensief overleg overeenstemming bereikt over een financiële compensatie, zodat we een streep onder deze zaak kunnen zetten. Beide partijen hebben afgesproken geen verdere mededelingen over de afwikkeling te doen.” Schenk vertrekt waarschijnlijk naar Twente, dat volgens Van Stee tussenbeide kwam, zo liet hij eerder tegenover RTV Rijnmond weten.

“Wij hebben alle puntjes op de i gezet met betrekking tot zijn contract, iedereen was blij, die jongen zelf ook, totdat FC Twente belde met Xandro's vader en hem een aanbieding deed die veel hoger is dan onze aanbieding. Zijn kop is gek gemaakt door FC Twente. Wij hebben gebeld met FC Twente en gevraagd waar ze mee bezig zijn, dit kunnen ze niet maken. Ze hebben achter de rug van de agenten van Schenk zijn vader benaderd.”