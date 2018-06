Selectie Zuid-Korea bij terugkomst bekogeld met eieren: ‘Het spijt ons’

Zuid Korea wist woendag met 2-0 te winnen van Duitsland, maar de zege op de wereldkampioen was niet voldoende om kwalificatie naar de volgende ronde op het WK te realiseren. Vrijdag kwam de nationale ploeg terug in het Aziatische land en de meeste fans begroetten de spelers met open armen. Er waren echter ook enkele supporters die hun onvrede uitten.

Ongeveer vijfhonderd fans hadden de spelers vrijdag opgewacht op het vliegveld. Vier jaar geleden was de sfeer bij terugkomst veel minder, aangezien Zuid-Korea op het WK in Brazilië nog slechter voor de dag kwam dan de afgelopen tijd in Rusland. De ploeg werd destijds bedolven onder etenswaar, wat in de Koreaanse cultuur wordt opgevat als een zware belediging.

Door de nederlagen tegen Zweden en Mexcio vonden enkele supporters het gerechtvaardigd om dit keer onder andere eieren te gooien. “Ik had graag pas in juli teruggekomen en het is balen dat dit nu al gebeurt in juni”, aldus bondscoach Tae-Yong Shin. “Ik wil onze fans bedanken voor alle liefde en steun. Zonder de fans hadden we nooit deze mirakel kunnen creëren”, doelt de trainer op de zege op Duitsland.

Heung-min Son, die bijna werd geraakt door een rondvliegend ei, baalt dat hij de fans niet meer vreugde kon bieden. “Het spijt ons dat we onze belofte om de knockout-fase te halen niet hebben ingelost. Maar we kunnen allemaal hoop putten uit de winst op Duitsland. Maar we blijven met beide benen op de grond ondanks dit succes en blijven hard werken”, wordt de sterspeler geciteerd door ESPN.