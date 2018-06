Spits is uit op vertrek: ‘Ik wil FC Groningen niet gratis verlaten’

Mimoun Mahi staat nog altijd open voor een vertrek bij FC Groningen. De aanvaller heeft nog een contract voor een seizoen, maar hoopt dat hij voor het einde van de transferperiode een nieuw avontuur te pakken heeft, zo vertelt hij in een interview met RTV Noord.

“Mocht er een mooie club komen, dan ben ik weg. Komt die club niet, dan gaan we om tafel, want ik wil FC Groningen niet gratis verlaten. Groningen heeft mij de kans geboden om op Eredivisie-niveau te spelen en ik vind het fair om onder de juiste voorwaarden te verlengen”, aldus Mahi.

De tweevoudig A-international van Marokko speelt sinds medio 2014 voor FC Groningen, want toen kwam hij over van Sparta Rotterdam. In dienst van De Trots van het Noorden staat Mahi op 31 doelpunten en 14 assists in 110 officiële wedstrijden.

In de winterstop van 2017 leek Mahi nog naar Fulham te gaan, maar een bod van ruim drie miljoen euro werd afgeslagen. “Het was voor Mimoun toen even een bittere pil, maar hij verdient alle complimenten hoe hij daarmee om is gegaan”, vertelde toenmalig technisch manager Peter Jeltema destijds.