Thiago spuwt gal: ‘Dan moet je eerst zien dat hij werkt als een fucking beest’

Spanje staat zondag tegenover Rusland in de achtste finale van het WK en Fernando Hierro heeft al aangegeven dat David de Gea onder de lat zal staan. De doelman van Manchester United blijft na zijn blunder tegen Portugal, die de 2-1 van de voet van Cristiano Ronaldo betekende, onder een vergrootglas liggen, iets waar Thiago Alcántara weinig begrip voor heeft.

De middenvelder van Bayern München steunt De Gea. "De doelman is altijd de positie die het meeste risico loopt. Als je de wedstrijden van United bekijkt, is David gewoon een ongelooflijke doelman. Je moet jezelf nakijken als je niet ziet dat hij de beste keeper in de Premier League is. Om hem te bekritiseren, moet je eerst zien dat hij werkt als een fucking beest."

"Ons vertrouwen in David is gigantisch. Jullie (de media, red.) moeten in de spiegel kijken, aangezien jullie ook Spaans zijn. Jullie zijn mijlen ver verwijderd in het ondersteunen van Spanje. Voor ons blijft het belangrijkste om te winnen. Jullie zijn niet bij elke training om te zien hoe wij voorbereiden. Er waren enkele wedstrijden waarbij de concurrenten achterover leunden en het ons moeilijk maakten, maar we moeten blijven zeggen: ‘We gaan winnen!’"

"Ik vraag jullie niet om dingen verborgen te houden, maar er zijn ook dingen die jullie beter kunnen doen. Niets is gezegd of geschreven over hoe wij ons terug hebben geknokt tegen Portugal. Als de publieke opinie tegen ons is, wordt het lastig. Wij zijn 23 beesten die klaar zijn om tegen Rusland aan te treden en het zou zonde zijn als we nu worden uitgeschakeld."