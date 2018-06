Van der Vaart verschijnt op trainingsveld van PEC Zwolle

Rafael van der Vaart traint vanaf komende maandag mee bij PEC Zwolle. De middenvelder gaat zijn conditie op peil houden bij het team van trainer John van ‘t Schip om ‘vlieguren te maken op het trainingsveld’.

Van der Vaart werkte bij Ajax en het Nederlands elftal samen met Van ’t Schip en via de coach is het contact ook tot stand gekomen, zo melden De Blauwvingers via de officiële kanalen. PEC laat niet weten of de 35-jarige Van der Vaart eventueel in aanmerking komt voor een contract.

De 109-voudig international van Oranje vertrekt na twee seizoenen bij FC Midtjylland, want bij die club heeft hij een aflopend contract. Van der Vaart speelde slechts twintig wedstrijden voor de club uit Herning en werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Esbjerg fB in de tweede afdeling.

Van der Vaart zei een transfer naar de club van trainer John Lammers te zien zitten en vindt het geen probleem dat hij ook daar misschien niet alles zou spelen, zo vertelde hij aan Voetbal International: “Ik word een dagje ouder, maar dat betekent niet dat ik geen uurtje gas kan geven of dat ik de bal niet meer op het stropdassie kan leggen.”