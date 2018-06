WK-ganger begeerd: ‘Ik zou hem Spanje aanraden, maar niet Real of Barça’

Aleksandr Golovin staat in de nadrukkelijke belangstelling van verschillende Europese topclubs. De middenvelder van CSKA Moskou is momenteel een van de sterspelers van het Russische team op het WK en kan na het eindtoernooi een transfer tegemoetzien. Juventus is dan echter niet de beste bestemming, zegt Dmitri Alenichev.

De huidige trainer van FK Yenisey Krasnoyarsk annex oud-speler van onder meer Lokomotiv Moskou en AS Roma zegt bij Il Bianconero dat Golovin absoluut niet de stap naar Juventus moet maken, een van de geïnteresseerde clubs. “Hij is een van de beste spelers van de nationale ploeg, samen met Denis Cheryshev en Artem Dzyuba”, begint Alenichev.

“De interesse van Juventus in Golovin is begrijpelijk en het is ook tijd voor hem om naar Europa te gaan, maar niet naar Italië. Bij Juventus heeft hij geen garantie dat hij een basisplek heeft, aangezien niemand dat bij Juventus heeft. De Italiaanse competitie is erg tactisch en het zal zeer lastig voor hem zijn om zijn offensieve kwaliteiten te tonen.”

“Ik zou hem Spanje willen aanraden, maar niet Real Madrid of Barcelona, maar een club in de middenmoot of subtop.” Naar verluidt is Golovin echter op weg naar Engeland. Volgens Goal en Sky Italia vervolgt de Rus zijn carrière bij Chelsea, dat een bedrag van minimaal dertig miljoen euro gaat overmaken aan CSKA Moskou om de middenvelder te strikken.