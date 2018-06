Chelsea pakt uit met bod van zestig miljoen euro

Er zit nog geen schot in de onderhandelingen tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. The Spurs willen Anthony Martial overnemen, maar komen voorlopig alleen nog maar met ‘silly prices’. (Manchester Evening News)

Nu Servië is uitgeschakeld op het WK, gaat Fulham een poging ondernemen om Aleksandar Mitrovic definitief binnen te halen. Newcastle United wenst een bedrag van 22 miljoen euro voor de spits te ontvangen. (The Times)