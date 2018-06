Guardado: ‘Neymar overdrijft overtredingen graag en gaat graag liggen’

De nationale ploeg van Mexico neemt het maandag in de achtste finale van het WK op tegen Brazilië. Andrés Guardado weet dat Neymar een van de beste spelers van de opponent is, maar de 31-jarige middenvelder van Real Betis zich ook te storen aan het gedrag van de linksbuiten van Paris Saint-Germain in het veld.

“We weten allemaal wie Neymar is, maar het is niet aan mij of mijn team om hem te beoordelen. Dat is aan de scheidsrechters en de FIFA. Nu er een videoscheidsrechter is, kunnen ze op zijn stijl letten en weten ze hoe ze hem moeten aanpakken. We weten dat hij overtredingen graag overdrijft en dat hij graag gaat liggen. Maar dat is zijn manier van spelen en degene die dat kan stoppen, is de scheidsrechter. Wij niet.”

Mexico heeft Brazilië nog nooit op een WK verslagen, maar Guardado stelt dat ‘statistieken niet voetballen’ en dat hij vertrouwen heeft in een goed resultaat in de Cosmos Arena in Samara. “Wat voor grotere motivatie kun je hebben dan dat je tegen de vijfvoudig wereldkampioen speelt in de wedstrijd van ons leven? Het is de perfecte ambiance.”

“We hebben de moeilijkste groep op het WK overleefd en ons eerste doel is dus behaald. Maar we zijn niet blij met de nederlaag tegen Zweden, want we hadden de eerste plaats in eigen handen. De wedstrijd tegen Zweden was een goede les voor ons om te weten hoe je moet spelen tegen een andere voetbalstijl. We hebben het moeilijk tegen tegnstanders die veel de lange bal spelen”, besluit Guardado.