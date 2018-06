Feyenoord strikt ‘moderne keeper met bravoure’ en ‘zeer talentvolle back’

Feyenoord heeft twee talenten aan zich verbonden. Jordie van Leeuwen heeft vrijdagmiddag zijn eerste profcontract ondertekend. De zeventienjarige doelman ligt tot de zomer van 2019 vast, met een optie op nog een jaar. Ian Smeulers, een achttienjarige linksback die vanaf 2006 de jeugdopleiding van de Rotterdammers doorliep, tekende vrijdag een driejarig contract.

"Als keeper heb je bravoure nodig en Jordie heeft dat zeker", vertelt technisch directeur Martin van Geel op de site van Feyenoord. "Hij heeft gevochten om zijn plek te bemachtigen binnen onze jeugdopleiding en nu binnen Feyenoord 2. Het is een veelzijdige, moderne keeper met een goede trap. Komend seizoen zal hij samen met Elber Evora het keepersduo gaan vormen in dit team."

“Over een kleine week beginnen we met Feyenoord 2 alweer aan het nieuwe seizoen, daar heb ik heel veel zin in. Dit contract is een mijlpaal, maar hopelijk ook het begin van iets moois. Ik kijk ernaar uit om het in Feyenoord 2 te laten zien”, aldus Van Leeuwen. Ook Smeulers is blij met zijn verbintenis. “Het maakt me heel trots om als echte Feyenoorder dit contract te tekenen.”

Van Geel is enthousiast over de jonge verdediger: "Hoewel Ian maar één jaar in Onder-19 heeft gespeeld, denken we dat hij de stap naar Feyenoord 2 al aan kan. Hij is een zeer talentvolle back met een goed linkerbeen. Hij heeft zich de afgelopen jaren steeds meer laten gelden. Die ontwikkeling kan hij nu doorzetten met een driejarig contract.”