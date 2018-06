‘Onzichtbare’ voorzitter van FC Twente vertrekt al na negen maanden

René Taken is vertrokken als voorzitter van de raad van commissarissen van FC Twente, zo weet TC Tubantia vrijdag te melden. De 64-jarige Hengeloër was negen maanden de voorzitter van de geplaagde club uit Enschede.

Taken studeerde aan de Universiteit Twente en bleef in de regio wonen. Hij bekleedde diverse functies, waaronder die van topman van fietsfabrikant Accell Group. Als voorzitter van FC Twente was hij volgens de regionale krant ‘naar buiten toe nauwelijks zichtbaar’: “Hij heeft zijn stempel dan ook niet kunnen drukken.”

De taken van Taken worden voorlopig waargenomen door Dennis Schipper. De raad van commissarissen bestaat nu uit twee personen: Schipper en Koen Groenewold. FC Twente heeft nog geen statement uitgegeven over het vertrek van Taken.