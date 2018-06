Willem II slaat dubbelslag: ‘Ik had verschillende opties in Europa’

Willem II heeft Atakan Akkaynak en Thomas Meissner tot de zomer van 2021 aan zich gebonden, zo meldt de Eredivisionist vrijdag via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder Akkaynak komt over van Bayer Leverkusen. Centrale verdediger Meissner, die de afgelopen maanden van ADO Den Haag gehuurd werd, keert definitief terug in Tilburg.

Jeugdinternational Akkaynak speelde in zijn leven voor één club: Bayer Leverkusen. Mede door de moordende concurrentie besloot hij verder te kijken. “Ik had verschillende opties in Europa, maar voor mijn ontwikkeling vind ik de Nederlandse competitie het meest interessant: er wordt hier aanvallend gespeeld en talenten krijgen de kans.”

“De gesprekken met de club waren ook erg fijn. De trainer werkt graag met jonge spelers, zei hij, en dat motiveert me om naar Willem II te komen.” Joris Mathijsen is blij: “We volgden Atakan al een tijdje. Hij is een talentvolle middenvelder, aan wie door meerdere clubs werd getrokken. Wij wilden hem graag hebben en dat het gelukt is hem aan boord te halen, daar zijn we uiteraard zeer tevreden over.”

Mathijsen laat op de clubsite ook weten dat men blij is met de definitieve komst van Meissner. “Thomas heeft tijdens trainingen en wedstrijden zowel op als naast het veld indruk gemaakt. Hij is inmiddels herstelt van zijn blessure en wij geven hem graag de kans en het vertrouwen om weer van waarde voor ons te zijn”, aldus de technisch directeur.