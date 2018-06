Heerenveen haalt bekende van FC Twente: ‘We zijn blij met zijn komst’

Michel Jansen is de nieuwe assistent-trainer van Jan Olde Riekerink, zo meldt sc Heerenveen vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 52-jarige Jansen tekent voor een jaar bij de Friezen en zal samen met Johnny Jansen en keeperstrainer Raymond Vissers de nieuwe hoofdtrainer ondersteunen bij zijn werkzaamheden.

Jansen was tot juni in dienst bij FC Twente, waar hij werkzaam was als hoofd opleidingen, maar mocht van de Tukkers uitkijken naar een nieuw avontuur. Daarvoor was hij bij de ploeg uit Enschede hoofdtrainer, assistent-trainer en trainer van het beloftenelftal. Ook was Jansen een tijd actief als trainer in het amateurvoetbal. Jansen staat maandag voor het eerst op het veld bij Heerenveen.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij dat Jansen komend seizoen deel uitmaakt van de technische staf. "Met Michel Jansen halen we een ervaren (assistent-)trainer in huis. We zijn blij met zijn komst, want hij wordt verantwoordelijk voor de individuele plannen van de selectiespelers en kan daardoor de jongens verder helpen in hun ontwikkeling."