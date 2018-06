Heracles verrast met komst van ‘moderne aanvaller’ van Villarreal

Heracles Almelo heeft zich versterkt met Adrián Dalmau. De 24-jarige aanvaller is afkomstig van het tweede elftal van Villarreal en heeft een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar getekend in het Polman Stadion.

Dalmau had een aflopend contract in Spanje en kon dus transfervrij worden overgenomen. Hij speelde sinds vorig jaar zomer voor de club uit de keramiekstad, maar wist zijn debuut in het eerste elftal niet te maken. De Spanjaard maakte in 38 wedstrijden 11 doelpunten voor het Villarreal B van trainer Miguel Alvarez.

“Ik ben blij met mijn keuze voor Heracles”, reageert Dalmau, die eerder ook nog uitkwam voor Espanyol, Real Mallorca, Numancia, Racing Ferrol, Rayo Vallecano, Zamora en Real Madrid. Dalmau maakte in het seizoen 2011/12 deel uit van de jeugdopleiding van de Champions League-winnaar.

“Adrián is een spits met een goede techniek en veel snelheid”, weet technisch manager Mark-Jan Fledderus. “Dat weet hij te koppelen aan goede loopacties en beweeglijkheid in zijn spel. Daarnaast heeft hij de bereidheid om tegenstanders snel onder druk te zetten en om te schakelen bij balverlies. Adrián voegt als moderne aanvaller specifieke kwaliteiten toe aan onze selectie.”