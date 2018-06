NEC behoudt clubtopscorer: ‘Ik wil mijn missie hier afmaken’

Anass Achahbar speelt ook komend seizoen op huurbasis voor NEC. De club uit Nijmegen maakt via de officiële kanalen bekend dat men een akkoord heeft bereikt met PEC Zwolle en dat de 24-jarige Achahbar zondag aansluit bij de training.

Achahbar werd in het huidige voetbaljaar ook al uitgeleend aan NEC en was in 28 wedstrijden goed voor zeventien doelpunten en vijf assists, waarmee hij topscorer werd in De Goffert. “Vorig seizoen ben ik hier naartoe gekomen met als doel om NEC terug te brengen naar de Eredivisie. Dat is niet gelukt, dus die missie wil ik het komende seizoen afmaken.”

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 29 Jun 2018 om 7:43 (PDT)

“NEC is een mooie club met fijne mensen en ik heb hier vorig seizoen een fijne tijd gehad. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik de kans kreeg om terug te keren. Ik kijk er naar uit om het komende seizoen samen met iedereen bij de club te strijden om promotie”, aldus Achahbar op de website van zijn tijdelijke werkgever.

“Anass heeft aangetoond een echte meerwaarde te zijn voor NEC”, reageert technisch directeur Remco Oversier. “Ondanks dat hij vorig seizoen pas in november volledig wedstrijdfit was, heeft hij zich in driekwart seizoen tot clubtopscorer gekroond en diverse assists verzorgd. Met zijn mentaliteit en houding past hij daarnaast goed bij onze club en bij hetgeen onze achterban graag wil zien. We wensen Anass veel succes en kijken er naar uit om er samen met hem een mooi seizoen van te maken.”