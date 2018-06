Juventus breekt contracten open van geroutineerde sleutelspelers

Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli blijven bij Juventus. De verdedigers hebben hun aflopende contracten met respectievelijk twee en één jaar verlengd. De 33-jarige Chiellini ligt nu tot medio 2020 vast, terwijl Barzagli’s nieuwe arbeidsovereenkomst doorloopt tot de zomer van 2019.

Chiellini werd opgeleid bij Livorno en kwam daarna uit voor AS Roma en Fiorentina. De 96-voudig international van Italië maakte voor het seizoen 2005/06 voor 4,3 miljoen euro de overstap naar Juventus en speelde tot dusverre 472 wedstrijden in het eerste elftal van trainer Massimiliano Allegri. Daarin was hij goed voor 34 doelpunten en 22 assists.

De vier jaar oudere Barzagli heeft 73 interlands achter zijn naam staan en hij speelt sinds de winter van 2011 voor i Bianconeri. Hij speelde 271 duels in Turijn en kwam daarin tot twee doelpunten en zes assists. Eerder diende Barzagli VfL Wolfsburg, Palermo, Chievo, Ascoli, Firenze, en Pistoiese.

Chiellini en Barzagli zijn niet de enigen die voor deze zomer hun handtekening hebben gezet bij Juventus. De regerend kampioen van de Serie A versterkte zich eerder immers met João Cancelo, Douglas Costa, Mattia Perin, Andrea Favili en Emre Can.