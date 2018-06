Druk op Löw neemt toe: ‘Of hij de juiste man is, kan ik niet zeggen’

Joachim Löw verlengde in mei zijn contract bij de Duitse voetbalbond, maar het is nog maar de vraag of de bondscoach tot medio 2022 aanblijft. Na de uitschakeling in de groepsfase van het WK staat de positie van Löw behoorlijk onder druk.

Michael Ballack had niet verwacht dat die Mannschaft zo snel klaar zou zijn in Rusland en wat hij zag, noemt hij in een interview met Sky Sports ‘een totale shock’: “Na een EK of WK kun je pas het werk beoordelen dat in de twee jaar daar voorafgaand is afgeleverd”, aldus de oud-middenvelder, die 98 interlands speelde.

“Oefenwedstrijden en kwalificatieduels vormen geen goede indicatie voor de staat van ons team. Daarom was het onnodig om Löw een contractverlenging voor vier jaar te geven, vier weken voor het WK van start gaat.” Ballack vraagt zich dan ook hardop af of de Duitse voetbalbond DFB een ‘fout’ heeft gemaakt.

“Of Löw de juiste man is voor dit team, dat kan ik niet zeggen. Er is geen verklaring voor hoe een team met zoveel kwaliteit laatste kan worden in de groep. Hoe kan deze groep spelers moeite hebben met al die basisfacetten van het voetbal?”, aldus Ballack, die speelde voor Bayer Leverkusen, Chelsea, Bayern München, FC Kaiserslautern en Chemnitzer FC.