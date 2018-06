‘PSV gaat strijd aan om viervoudig kampioen van Saudi-Arabië’

PSV gaat zich mogelijk versterken met Salman Al-Faraj. Akhbaar24 meldt dat de Eindhovenaren tijdens het WK onder de indruk zijn geraakt van de middenvelder en dat Bert van Marwijk eveneens positief is over de 28-jarige linkspoot van Al-Hilal, de regerend kampioen van Saudi-Arabië.

PSV is echter niet de enige club met interesse in Al-Faraj, want ook Olympiacos, Panathinaikos en Al-Ittihad uit Djedda hebben belangstelling voor de 42-voudig international van Saudi-Arabië. Er zal wel een transfersom betaald moeten worden, want Al-Faraj heeft in Riyadh nog een contract tot de zomer van 2021.

Al-Faraj speelde in zijn carrière enkel nog voor Al-Hilal. Hij maakte zijn debuut in maart 2010 en speelde tot dusverre 195 wedstrijden voor de blauwhemden. Daarin was Al-Faraj goed voor 17 doelpunten en 18 assists. Daarnaast werd Al-Faraj vier keer kampioen en won hij eveneens drie keer het reguliere bekertoernooi van zijn land.

Al-Faraj zou de vijfde aanwinst kunnen worden voor het PSV van trainer Mark van Bommel. De Brabanders versterkten zich eerder met Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Angelino (Manchester City), Lars Unnerstall (transfervrij) en Nick Viergever (transfervrij).