Fellaini hakt knoop door en blijft langer bij Manchester United

Marouane Fellaini heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Manchester United. De Belgisch international liet eerder deze week al weten dat hij al een contract had ondertekend, maar wilde niet zeggen bij welke club. United maakt vrijdagmiddag melding van de krabbel van Fellaini, wiens contract op Old Trafford afliep.

Fellaini ligt nu tot medio 2020 vast bij de Engelse grootmacht, waarbij United de optie heeft om de verbintenis met een jaar te verlengen. De dertigjarige middenvelder sloot zich in 2013 aan bij United en heeft sindsdien 156 keer het shirt van de club gedragen. Gedurende zijn tijd op Old Trafford won hij de FA Cup, EFL Cup, Europa League en de Community Shield.

Verschillende clubs werden de afgelopen tijd in verband gebracht met Fellaini, die naar verluidt lange tijd in onmin leefde met manager José Mourinho. Arsenal werd het meest gelinkt aan de Belg, die uiteindelijk toch voor een langer verblijf in Manchester kiest: “Ik ben blij dat ik deze reis bij United kan voortzetten. Ik heb deze beslissing genomen, omdat ik erg gelukkig ben hier.”

“Ik heb ook nog het gevoel dat deze ploeg, onder José, nog steeds gretig is en nog veel wil bereiken”, besluit Fellaini op de clubsite van the Red Devils. De middenvelder kwam in 2013 over van Everton, waar hij vijf jaar actief was, voor een bedrag van ruim 32 miljoen euro. The Toffees betaalden in 2008 22 miljoen aan Standard Luik om de international te strikken.