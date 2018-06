‘Ajax strijdt met Spaanse clubs om krabbel van ’jonge parel‘’

Manu Garcia is zeer gewild. Volgens La Nueva España de Asturias heeft Espanyol geïnformeerd naar de twintigjarige middenvelder, die afgelopen anderhalf seizoen door Manchester City is verhuurd aan NAC Breda. Naast Espanyol zouden echter ook onder meer Girona, Ajax en Toulouse interesse hebben in de jonge spelmaker.

De Spanjaard heeft nog een contract tot medio 2020 bij de Engelse landskampioen. City zou nóg een verhuurperiode wel zien zitten, maar de kans is naar verluidt niet groot dat Espanyol er met de diensten van de jongeling aan de haal gaat. Girona heeft een samenwerkingsverband met City, terwijl de Eredivisie ook een goede uitvalsbasis bleek voor Garcia.

De voormalig jeugdspeler van Sporting Gijón zou graag willen terugkeren naar Spanje, het land dat hij al op vijftienjarige leeftijd verliet, en de Engelsen zouden bereid zijn om wederom een huurovereenkomst aan te gaan. In een eerder stadium werd de ‘jonge parel’, zoals hij wordt omschreven, nog in verband gebracht met een tijdelijke transfer naar onder meer Villarreal en Sevilla.

De jongeling sloot afgelopen maart een langer verblijf in de Eredivisie niet uit: "Zeg nooit nooit. Dat zei ik vorig jaar ook. Als de club weer een stap kan maken en doorgroeit, waarom zou ik dan niet nog een jaar bij NAC kunnen blijven? Ik wil nieuwe stappen maken en hogerop komen in mijn carrière. Dat wil iedere speler, dat lijkt mij een gezonde ambitie. Maar in het voetbal geldt: 'Zeg nooit nooit.'”