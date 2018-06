Promovendus trekt 11,2 miljoen euro uit voor man van 19 doelpunten

Cardiff City heeft zich versterkt met Bobby Reid. De 25-jarige middenvelder had nog een contract voor één seizoen bij Bristol City, maar heeft nu voor vier jaar getekend bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Championship.

Met Cardiff gaat de Jamaicaanse Engelsman dus de Premier League in. “Ik ben verheugd om hier te zijn en om een Premier League-speler te zijn. Ik wil mijn hoge arbeidsethos hier aan de dag leggen, alsook mijn creatieve inbreng op het veld en ik wil hard werken voor het team. Ik kan niet wachten om te gaan beginnen”, reageert Reid.

Volgens de BBC betaalt de club van manager Neil Warnock ruim 11,2 miljoen euro voor Reid, die werd opgeleid bij Bristol City en op huurbasis uitkwam voor Cheltenham Town, Oldham Athletic en Plymouth Argyle. Dit seizoen scoorde hij negentien keer in de Championship en gaf hij ook nog zeven assists.

“Ik zit al een tijdje achter Bobby aan”, erkent Warnock. “Ik ben gecharmeerd van die jongen. Hij is geweldig in de kleedkamer en kan op het veld op verschillende posities uit de voeten. Hij heeft het beste van zichzelf nog niet eens laten zien. Hij is hongerig en dat is wat we nodig hebben. We zijn erg blij met de komst van Bobby.”