Pierie (19) beëindigt loopbaan en richt zich op academische carrière

Stijn Pierie heeft besloten om een punt te zetten achter zijn spelerscarrière, zo meldt sc Heerenveen vrijdag via de officiële kanalen. De negentienjarige Pierie gaat zich richten op zijn studie Geneeskunde, zo heeft hij aan de clubleiding laten weten. De verdediger is de broer van de zeventienjarige jeugdinternational Kik Pierie.

Stijn Pierie speelde in het seizoen 2010/11 in de Onder-13 van Heerenveen, maar keerde vervolgens terug naar LAC Frisia om zich op school te richten. In januari 2014 kwam hij opnieuw in de jeugdopleiding van de Friezen, waar hij op 1 juli 2015 een contract voor drie seizoenen tekende. Dat contract werd vorig jaar tot medio 2019 verlengd.

De jonge rechtervleugelverdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, heeft in tegenstelling tot zijn jongere broertje nooit geacteerd in de hoofdmacht van de Eredivisionist. Kik Pierie heeft inmiddels 36 wedstrijden in het eerste achter de rug. “Wij wensen Stijn veel succes in zijn verdere loopbaan”, zo sluit Heerenveen het persbericht af.