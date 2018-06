BVB ontbindt contract en ziet bekerwinnaar naar competitiegenoot verkassen

Gonzalo Castro gaat Borussia Dortmund verlaten, zo meldt BVB vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Het contract van de 31-jarige middenvelder bij de Duitse topclub is ontbonden, waardoor hij de overstap naar VfB Stuttgart gaat maken. Competitiegenoot Stuttgart heeft Castro tot medio 2021 vastgelegd.

Castro kwam in de zomer van 2015 over van Bayer Leverkusen voor een bedrag van ongeveer elf miljoen euro en was nadien drie seizoenen te bewonderen in het shirt van die Borussen. De vijfvoudig international van Duitsland heeft in totaal 72 wedstrijden namens Dortmund afgewerkt in de Bundesliga, met 6 doelpunten en 15 assists als resultaat.

Sportief directeur Michael Zorc laat op de clubsite weten dat Castro zich de afgelopen jaren als een echte professional heeft gedragen: “We danken Gonzalo Castro voor zijn toewijding in het shirt van BVB en wensen hem veel succes bij Stuttgart, zowel op sportief vlak als privé.” Castro laat via de site van Dortmund weten mooie jaren te hebben gehad.

“Na drie geweldige jaren bij BVB dank ik de mensen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat mijn wens voor een definitieve verandering wordt gehonoreerd. Ik wil ook de fans bedanken voor hun steun. De bekerwinst in 2017 en de viering daarvan zal nooit vergeten worden. Nu kijk ik uit naar mijn avontuur bij VfB Stuttgart”, besluit de routinier.

Naast de komst van Castro heeft Stuttgart ook de komst van Daniel Didavi bekendgemaakt. De 28-jarige aanvallende middenvelder keert naar twee jaren terug bij de club. Hij sloot zich twee jaar terug transfervrij aan bij VfL Wolfsburg, waar hij regelmatig scoorde. Nu keert hij terug bij Stuttgart, dat hem tot medio 2021 heeft vastgelegd. Het is onduidelijk hoeveel Wolfsburg heeft ontvangen voor Didavi.