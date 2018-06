Weghorst krijgt concurrentie van miljoenenspits en ‘Wunschspieler’

VfL Wolfsburg verzekerde zich woensdag van de diensten van Wout Weghorst en de international van het Nederlands elftal krijgt er meteen een concurrent bij. Die Wölfe maken namelijk melding van de komst van Daniel Ginczek, die nog een contract voor twee seizoenen had bij VfB Stuttgart.

Het Wolfsburg van trainer Bruno Labbadia heeft die arbeidsovereenkomst voor naar verluidt zes tot acht miljoen euro afgekocht. De 27-jarige Ginczek speelde sinds medio 2014 voor Stuttgart en kwam in dienst van die Schwaben tot 23 doelpunten en 11 assists in 70 wedstrijden.

Ginczek werd opgeleid door Borussia Dortmund, maar speelde niet één duel in het eerste elftal van de vereniging uit Westfalen. Later werd hij verhuurd aan VfL Bochum en St. Pauli, alvorens hij in 2013 verkocht werd aan FC Nürnberg. Een jaar later vertrok de voormalig jeugdinternational van Duitsland naar Stuttgart.

Ginczek verdiende bij Stuttgart naar verluidt circa twee miljoen euro per jaar, maar gaat bij zijn nieuwe werkgever ongeveer vier miljoen verdienen, aldus BILD. “Daniel was onze Wunschspieler en we zijn blij dat hij voor Wolfsburg gekozen heeft”, zegt directeur Jörg Schmadtke. Trainer Labbadia noemt Ginczek een ‘behoorlijk complete spits’: “Ik ben helemaal overtuigd. Met zijn speelstijl is hij de ideale aanvulling op onze andere aankoop Wout Weghorst.”