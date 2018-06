‘Ik zie mezelf niet als minder dan Modric, het wordt een mooie uitdaging’

Denemarken eindigde eerder deze week door een doelpuntloos gelijkspel tegen Frankrijk op de tweede plaats in Groep C en neemt het zodoende in de achtste finales van het WK op tegen Kroatië, dat als groepswinnaar doorstroomt uit Groep D. De confrontatie tussen de twee landen wordt ook een clash tussen Christian Eriksen en Luka Modric, die tot nu toe heeft laten zien een van de beste middenvelders van het toernooi te zijn.

Eriksen meent echter dat hij niet onderdoet voor zijn voorganger bij Tottenham Hotspur: “Ik beschouw mezelf niet als minder dan Modric. Hij heeft een ongelooflijk aantal prijzen gewonnen. Het elftal dat Real Madrid heeft, heeft hem daarbij natuurlijk geholpen, maar hij heeft zelf ook op een enorm hoog niveau gepresteerd”, liet de Deen optekenen in gesprek met BT.

“Hij is het soort speler waar je je graag mee meet, het wordt een mooie uitdaging. Bij de nationale ploeg speelt hij ook aanvallender dan bij Real Madrid”, ging Eriksen verder. De spelmaker van the Spurs is zich ervan bewust dat alle ogen in Denemarken op hem zijn gericht: “Ik heb gescoord, een assist geleverd en het team geholpen om de volgende ronde te bereiken. Daar gaat het om.”

“Tegen Frankrijk heb ik niet gescoord, dus die druk om de volgende wedstrijd wel te scoren is er. Ik zit in een situatie waarin ik enorm onder druk sta, daar ben ik inmiddels aan gewend. Ik heb kansen gehad tegen Frankrijk, maar ik heb hier niet van geprofiteerd. Hopelijk zal ik het beter doen tegen Kroatië”, sloot de 26-jarige Eriksen af.