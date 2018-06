Chelsea wijst bod van 56 miljoen van Barcelona af

De Catalanen zouden in de Braziliaan, die ook in beeld is bij Manchester United, een goede versterking zien.

Ciro Immobile is momenteel in gesprek met AC Milan en wil zelfs zonder Europees voetbal naar 'i Rossoneri' vertrekken. Er moet echter ook nog een akkoord worden bereikt met Lazio, dat een megabedrag kan vragen voor de spits. (Sky Italia)